Россияне назвали страны, которые их разочаровали больше всего
Эксперты представили список стран, в которые российские туристы точно не хотели бы вернуться. Так, согласно данным опроса Aviasales, в топ-3 попали Индия, Египет и Турция.
Отмечается, что 20% респондентов заявили, что не хотят возвращаться в отпуск в Индии. Там их не устраивает грязь, попрошайки и ночные рынки с неинтересными товарами. 16% респондентов остались недовольными отпуском в Египте. По их словам, там они не увидели «ничего интересного и красивого». При этом 15% опрошенных категорично заявили, что больше никогда не поедут на отдых в Турцию. В качестве аргументов, которые они приводят не в пользу турецких курортов, значатся лишние килограммы после системы «все включено», навязчивых торговцев, обман в кафе и на экскурсиях, а также толпы туристов.
Помимо этого, в список стран-разочарований попали Абхазия, Таиланд и Камбоджа.
Ранее НСН писала, что эксперты выяснили, в какой день недели выгоднее всего бронировать билеты. Для этого специалисты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales промониторили историю бронирований на одного взрослого пассажира в экономклассе с начала 2019 года. Выяснилось, что выгоднее всего приобретать билеты во вторник — в этот день они в среднем продаются на 3% дешевле, чем в любой другой. Его примерная стоимость по вторникам составляет 10 420 рублей.
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