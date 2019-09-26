Россияне назвали страны, которые их разочаровали больше всего

Эксперты представили список стран, в которые российские туристы точно не хотели бы вернуться. Так, согласно данным опроса Aviasales, в топ-3 попали Индия, Египет и Турция.

Отмечается, что 20% респондентов заявили, что не хотят возвращаться в отпуск в Индии. Там их не устраивает грязь, попрошайки и ночные рынки с неинтересными товарами. 16% респондентов остались недовольными отпуском в Египте. По их словам, там они не увидели «ничего интересного и красивого». При этом 15% опрошенных категорично заявили, что больше никогда не поедут на отдых в Турцию. В качестве аргументов, которые они приводят не в пользу турецких курортов, значатся лишние килограммы после системы «все включено», навязчивых торговцев, обман в кафе и на экскурсиях, а также толпы туристов.

Помимо этого, в список стран-разочарований попали Абхазия, Таиланд и Камбоджа.