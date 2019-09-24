Количество китайских туристов в Царском селе может быть ограничено
Замминистра культуры РФ Алла Манилова, предложила ввести в музее-заповеднике «Царское село» определенные дни для посещения туристов из Китая. Об этом сообщают РИА Новости.
По мнению Маниловой, туристы из России не всегда могут осмотреть дворец и экспозиции, так как поток иностранных гостей слишком велик. Она предложила ввести систему регуляции организованных туристических групп, выделив для них два дня в неделю.
Замминистра также отметила, что при проведении подобных мер крайне необходимо соблюдать вежливость, так как туристические посещения укрепляют отношения между странами.
В июне сообщалось, что Россия и Китай продлят срок безвизовых поездок для туристов
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