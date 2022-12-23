Россияне назвали стоимость новогоднего стола
В среднем соотечественники готовы потратить на новогодний стол 5000 рублей, что примерно на 700 рублей меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил портал KP.RU со ссылкой на результаты опроса в соцсетях.
Всего были опрошены 12500 человек. Большая часть респондентов (37%) заявили, что готовы потратить на угощения к празднику от 2500 до 5000 рублей. Чуть менее трети опрошенных (31%) хотят уложиться в 2500 рублей, 12% россиян не пожалеют для новогоднего стола от 5000 до 7500 рублей, 8% готовы раскошелиться на 7500-10000 рублей. Лишь 3% респондентов потратят на новогодний ужин от 10000 до 12500 рублей, 2% — от 12500 до 17000 рублей. Более 17000 рублей на новогодний стол израсходуют 7% россиян.
Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, как выбрать безопасный «сладкий» новогодний подарок для ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+7 409 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 275 / сут.
- Захарова: в Москве учли концепцию НАТО при подготовке своей концепции внешней политики
- ВШЭ стала лучшим российским вузом по версии Forbes
- Россияне назвали стоимость новогоднего стола
- На ВДНХ с 2 по 8 января пройдет новогодний фестиваль для всей семьи
- В Чехии требуют от России гарантий о ненападении на соседей
- Песков: Указ Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен
- Суд закрыл дело экс-депутата Новосибирска, который сбил ребенка
- РСА: Запчасти для автомобилей в России подорожали в среднем на 27,7%
- Матвиенко рекомендовала региональным властям покупать отечественные машины
- Экономист назвал предел падения курса доллара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru