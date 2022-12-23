Россияне назвали стоимость новогоднего стола

В среднем соотечественники готовы потратить на новогодний стол 5000 рублей, что примерно на 700 рублей меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил портал KP.RU со ссылкой на результаты опроса в соцсетях.

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Всего были опрошены 12500 человек. Большая часть респондентов (37%) заявили, что готовы потратить на угощения к празднику от 2500 до 5000 рублей. Чуть менее трети опрошенных (31%) хотят уложиться в 2500 рублей, 12% россиян не пожалеют для новогоднего стола от 5000 до 7500 рублей, 8% готовы раскошелиться на 7500-10000 рублей. Лишь 3% респондентов потратят на новогодний ужин от 10000 до 12500 рублей, 2% — от 12500 до 17000 рублей. Более 17000 рублей на новогодний стол израсходуют 7% россиян.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, как выбрать безопасный «сладкий» новогодний подарок для ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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