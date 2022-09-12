Россияне назвали Нижний Новгород и Санкт-Петербург самыми спокойными городами страны
Россияне назвали Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи самыми спокойными городами страны. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».
В исследовании приняли участие более 3,4 тысячи граждан в возрасте старше 18 лет. Так, 42% респондентов признали наиболее подходящим для спокойной жизни городом Нижний Новгород, 37% опрошенных проголосовали за Санкт-Петербург, 35% россиян считают самым спокойным Сочи.
В топ городов для спокойной жизни также вошли Ярославль, Калининград, Вологда, Москва, Казань, Владимир, Краснодар.
Отмечается, что большинство (59%) респондентов обращали внимание на размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей. По мнению 49% опрошенных, город делают спокойным приветливые люди, 35% считают важным чистые улицы и загруженность трафика. Кроме того, среди важных факторов называли небольшую плотность населения, красивую природу, небольшой размер города, малоэтажную застройку.
Как отметила психолог «СберЗдоровья» Дарья Яушева, окружение влияет на ментальное состояние граждан. Серая многоэтажная застройка, недостаток растительности могут спровоцировать повышение стресса, также на психическое здоровье влияют шум и загрязненность воздуха. Эксперт указала, что жители городов с большим количеством парков ощущают себя счастливее, а также чаще общаются с другими людьми. Кроме того, положительно влияют на ментальное состояние финансовое благополучие и возможности для развития в городе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+52 829 / сут.
Умерли
385 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+37 288 / сут.
- СМИ: Американская разведка консультировала Киев по контрнаступлению под Харьковом
- Россияне назвали Нижний Новгород и Санкт-Петербург самыми спокойными городами страны
- Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти
- Зеленский рассказал о неготовности вести переговоры с Россией
- Посол РФ: Германия перешла красную черту, поставляя летальное оружие Украине
- Маргрете II оказалась единственной в мире правящей королевой
- Врачи рассказали об эффективной защите от гриппа детей и взрослых
- Черногория собирается ввести визы для россиян вслед за Брюсселем
- Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят без нарушений
- Умер испанский писатель Хавьер Мариас
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru