Россияне назвали Нижний Новгород и Санкт-Петербург самыми спокойными городами страны

В исследовании приняли участие более 3,4 тысячи граждан в возрасте старше 18 лет. Так, 42% респондентов признали наиболее подходящим для спокойной жизни городом Нижний Новгород, 37% опрошенных проголосовали за Санкт-Петербург, 35% россиян считают самым спокойным Сочи.

В топ городов для спокойной жизни также вошли Ярославль, Калининград, Вологда, Москва, Казань, Владимир, Краснодар.

Отмечается, что большинство (59%) респондентов обращали внимание на размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей. По мнению 49% опрошенных, город делают спокойным приветливые люди, 35% считают важным чистые улицы и загруженность трафика. Кроме того, среди важных факторов называли небольшую плотность населения, красивую природу, небольшой размер города, малоэтажную застройку.

Как отметила психолог «СберЗдоровья» Дарья Яушева, окружение влияет на ментальное состояние граждан. Серая многоэтажная застройка, недостаток растительности могут спровоцировать повышение стресса, также на психическое здоровье влияют шум и загрязненность воздуха. Эксперт указала, что жители городов с большим количеством парков ощущают себя счастливее, а также чаще общаются с другими людьми. Кроме того, положительно влияют на ментальное состояние финансовое благополучие и возможности для развития в городе.

