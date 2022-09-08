Опрос: Москвичи копят больше, чем жители других регионов

Как выяснили эксперты в ходе опроса, финансовую подушку — денежные накопления на случай потери основного источника доходов — имеют 46% россиян и 66% москвичей. Не имеют запасов 48% россиян и 30% москвичей.

Прожить на свои средства полгода и более смогут 24% жителей Москвы и 15% россиян из других регионов. Напротив, не смогут прожить и недели на привычном уровне при отсутствии дохода 14% жителей регионов и лишь 4% москвичей.

Кроме того, специалисты определили, что 25% жителей столицы при потере работы смогут оплачивать необходимые расходы в течение 1-3 месяцев, 24% — от 3 до 6 месяцев. Также 22% москвичей могут оплачивать необходимые расходы больше недели, но меньше одного месяца.

