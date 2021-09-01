Россияне назвали самые важные школьные предметы
Граждане России назвали самые важные школьные предметы. Лидером опроса стал великий и могучий русский язык. За него отдали свои голоса 58% опрошенных. 44% респондентов отдают предпочтение иностранному языку, считая его более важным. Еще 42% считают, что в первую очередь внимания заслуживают алгебра и геометрия, Об этом говорится в результатах исследования, которое провел сервис «Работа.ру». В нем участвовали более 5000 человек.
Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал идею о расширении количества школьных предметов за счет психологии, эмоционального интеллекта и ряда других предметов. При этом, по его мнению, есть смысл перейти к гибкой модели образования с акцентом на профильные предметы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru