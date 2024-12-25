«Иронию судьбы, или С легким паром!» покажут после полной цифровой реставрации
Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» прошёл полную цифровую реставрация. Картину в обновленном виде покажут по телевидению 31 декабря и 1 января, сообщили на Первом канале.
Покадровая реставрация фильма стартовала в 2014 году при участии режиссера Эльдара Рязанова, который скончался 30 ноября 2015 года. Проектом занимались специалисты киновидеообъединения «Крупный план». Цветокоррекцию выполнил Алексей Лебешев – сын знаменитого кинооператора Павла Лебешева. Результат работы очень понравился самому Рязанову.
Реставрация обогатила цветовую палитру телевизионного фильма, рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Иронию судьбы, или С легким паром!» впервые показали в Советском Союзе 1 января 1976 года. С некоторых пор фильм стал одним из новогодних талисманов в России.
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