Россияне назвали самые интересные профессии

Ранее НСН писала, что специалисты назвали самые востребованные в России профессии. По данным специалистов из ВНИИ труда, прежде всего к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен. Авторы исследования утверждают, что эти специальности останутся актуальными и в будущем. Кроме того, останутся востребованы дефицитные профессии, к которым относятся электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту.

Всё более востребованными будут и новые профессии, связанные с технологическим прогрессом, например специалисты по большим данным и облачным приложениям.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала, что на массовые профессии действительно есть спрос.



