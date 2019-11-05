Россияне назвали самые интересные профессии
Профессию дизайнера россиян считают наиболее интересными. Об этом говорят данные исследования, проведённого аналитиками сервиса по поиску работы Работа.ру». Далее в этом рейтинге расположилась работа журналиста. Кроме того, интересными нашим соотечественникам кажутся профессии артиста, врача, ученого и пилота.
Между тем, как отмечает РИА ФАН, наименьший интерес у респондентов вызывает работа официанта, продавца, курьера и полицейского. Также в ходе проведённого опроса выяснилось, что 72% респондентов считают свою работу интересной, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что специалисты назвали самые востребованные в России профессии. По данным специалистов из ВНИИ труда, прежде всего к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен. Авторы исследования утверждают, что эти специальности останутся актуальными и в будущем. Кроме того, останутся востребованы дефицитные профессии, к которым относятся электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту.
Всё более востребованными будут и новые профессии, связанные с технологическим прогрессом, например специалисты по большим данным и облачным приложениям.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала, что на массовые профессии действительно есть спрос.
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