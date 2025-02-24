Россияне назвали самые частые причины поломки смартфонов

Второе место в списке заняло попадание воды (43,9%), а третье - повреждение дисплея (40,7%). ТОП-5 причин ремонта гаджетов замкнули быстрая разрядка аккумулятора (25,9%) и проблемы при загрузке устройства (16,9%).

Авторы исследования также выяснили, что у молодые пользователи (до 25 лет) чаще говорили о механических повреждения, а более зрелые - о проблемах с аккумуляторами. При этом мужчины пользуются защитными аксессуарами реже женщин - 66,2% против 80,6%.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали группу мигрантов, которые похищали у граждан смартфоны iPhone с помощью объятий, сообщает RT.

