Россияне назвали самые частые причины поломки смартфонов
Падение смартфона стало самым частым поводом для обращенния в ремонтные мастерские. Как сообщает компания Realme, так ответили 69% россиян, принявших участие в соответствующем опросе.
Второе место в списке заняло попадание воды (43,9%), а третье - повреждение дисплея (40,7%). ТОП-5 причин ремонта гаджетов замкнули быстрая разрядка аккумулятора (25,9%) и проблемы при загрузке устройства (16,9%).
Авторы исследования также выяснили, что у молодые пользователи (до 25 лет) чаще говорили о механических повреждения, а более зрелые - о проблемах с аккумуляторами. При этом мужчины пользуются защитными аксессуарами реже женщин - 66,2% против 80,6%.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали группу мигрантов, которые похищали у граждан смартфоны iPhone с помощью объятий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru