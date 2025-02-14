Приложение для поиска пропавших на СВО оказалось вредоносной программой
Приложение для Android, якобы предназначенное для поиска пропавших на СВО, оказалось вредоносной программой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в компании F.A.C.C.T.
Отмечается, что программу, позволяющую списывать деньги со счетов пользователей, хакеры распространяли через соцсети и мессенджеры.
«Скам-группа действует с конца января... злоумышленникам удалось заразить около четырёх тысяч устройств», - указала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.
Она добавила, что целая группа, занимающаяся «столь циничным мошенничеством», была выявлена впервые.
Ранее в УБК МВД России заявили, что мошенники стали с помощью рассылки в мессенджере Telegram распространять файлы с расширением .apk, в случае открытия которых смартфон будет заражён трояном Mamont, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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