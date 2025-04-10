Россияне назвали самые бесящие слова на работе
Россияне рассказали, какие слова раздражают их на работе больше всего. Об этом сообщили в исследовании hh.ru, которое оказалось в распоряжении НСН.
На первом месте оказались уменьшительно-ласкательные формы слов. В числе лидеров «человечек» и«задачка» — они бесят 24% респондентов. На втором месте слово «засинкаться» и различные его формы: «синк» и «синкануться». Замыкает тройку «вкусный» в значении «хороший», «отличный». Их не любят 21 и 17% опрошенных соответственно.
Социологи также выявили раздражающие фразы. Самые неприятные: «Я вас (тебя) услышал», «Ретроградный Меркурий» (как объяснение рабочих проблем) и «Надо было вчера». Они не нравятся почти каждому пятому работнику, отмечают исследователи.
Россиянам также не нравятся англицизмы и частое употребление слова «крайний», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru