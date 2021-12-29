Россияне назвали самые бесполезные новогодние подарки

«Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%)», — выяснили эксперты.

В то же время 7% опрошенных считают полезными все полученные новогодние подарки, и 71% россиян никогда не получали ненужные презенты.

Исследователи также выяснили, как часто респонденты передаривают новогодние подарки. Так, 88% россиян почти никогда не передаривали полученное, однако каждый десятый иногда передаривал полученные на Новый год сюрпризы.

Опрос ВЦИОМ проходил 25 декабря методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В исследовании участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что 50% россиян готовы потратить на празднование Нового года 20−25 тысяч рублей, пишет «Свободная пресса».

