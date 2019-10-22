Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Около 18 процентов россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой среди всех вариантов покупки бытовой техники. Результаты были получены в результате опроса, который провел портал Hi-Tech Mail.ru.

Помимо этого, уточняют Известия, оказываются бесполезными в быту для граждан роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, а также электрические обогреватели.

Как сообщает Москва 24, опрос показал, что чаще всего из бытовой техники россияне используют микроволновку, блендер, посудомоечную машину и мясорубку.

Ранее НСН писала, что в этом году россияне чаще всего приобретали в интернете электронику и бытовую технику. Отмечается, что средний чек покупки составляет 8,4 тыс. рублей.

