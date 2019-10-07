Стало известно, что россияне чаще всего покупают в интернете
В этом году россияне чаще всего приобретали в интернете электронику и бытовую технику. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском», сообщает RT.
Отмечается, что средний чек покупки составляет 8,4 тыс. рублей. На втором месте по популярности – одежда и обувь. Здесь средний чек – 4,3 тыс. рублей.
Далее следуют косметика и парфюмерия (4,8 тыс. рублей), продукты (4,2 тыс. рублей), товары для ремонта (10.8 тыс. рублей), автозапчасти (3,7 тыс. рублей), книжная продукция (1,2 тыс. рублей), лекарственные препараты (3,3 тыс. рублей).
Данные были получены на основе анализа 15 млрд кассовых чеков.
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