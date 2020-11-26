Депутаты Госдумы продлили заморозку пенсионных накоплений до 2024 года
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно действующему законодательству, отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты граждан России направляются в страховую часть, на выплаты нынешним пенсионерам. Изначально этот подход был установлен до 2022 года включительно.
В пояснительной записке к новому документу говорится, что в 2023 году будет действовать аналогичный подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, что уменьшит трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году на 669,3 миллиарда рублей.
В правительстве отметили, что принятие законопроекта не отразится на объёме пенсионных прав застрахованных лиц.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении отсрочки по выплате задолженностей для пенсионеров, сообщает РИА ФАН. Документ предусматривает, что рассрочка будет доступна пенсионерам, у которых нет доходов, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ, а размер долга не превышает одного миллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru