Россияне назвали профессию художника самой интересной
Россияне считают наиболее интересными профессии дизайнера и художника, артиста и космонавта. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».
Эксперты опросили более трех тысяч человек, отмечает телеканал «360». Более трети респондентов (33%) назвали самой интересной работу дизайнеров и художников. Примерно столько же опрошенных назвали интересной деятельность артистов и музыкантов, ученых и журналистов (по 31%). Также в топ-5 рейтинга попали космонавты, за них высказались 29% респондентов.
Кроме того, россияне считают интересными профессии IT-специалистов и моряков (по 21%), пилотов (20%), преподавателей и учителей (15%).
В рейтинг интересных профессий также включили экологов, ветеринаров, юристов, визажистов и парикмахеров.
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