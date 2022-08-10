Россияне назвали профессию художника самой интересной

Эксперты опросили более трех тысяч человек, отмечает телеканал «360». Более трети респондентов (33%) назвали самой интересной работу дизайнеров и художников. Примерно столько же опрошенных назвали интересной деятельность артистов и музыкантов, ученых и журналистов (по 31%). Также в топ-5 рейтинга попали космонавты, за них высказались 29% респондентов.

Кроме того, россияне считают интересными профессии IT-специалистов и моряков (по 21%), пилотов (20%), преподавателей и учителей (15%).

В рейтинг интересных профессий также включили экологов, ветеринаров, юристов, визажистов и парикмахеров.

