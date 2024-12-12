Россияне назвали Петербург культурной, гастрономической и музыкальной столицей

Еще 5,6% опрошенных отдали свой голос Казани, 5,5% проголосовали за Москву, а 2,8% - за Нижний Новгород, отмечает «Газета.Ru».

Кроме того, 41,7% опрошенных назвали Санкт-Петербург еще и архитектурной столицей. В топ городов с лучшей архитектурой также вошли Москва (8,7% голосов), Казань (8,5%), Калининград (6,8%) и Екатеринбург (3,2%).

Музыкальной столицей 34,9% опрошенных россиян также назвали Санкт-Петербург, который является родиной многих известных музыкантов. Также в топ вошли Москва, за которую проголосовали 16,6%, Екатеринбург (13,0%), Сочи (3,7%) и Уфа (3,6%).

Северная столица также лидирует в гастрономическом рейтинге -15,7% опрошенных назвали Питер гастрономической столицей России. На втором месте расположилась Москва (12,6%), третье место заняла Казань (11,9%).



Научной столицей большинство опрошенных россиян считают Новосибирск, модной и шопинг-столицей назвали Москву, а спортивной столицей опрошенные выбрали Сочи.

Ранее аналитики составили рейтинг самых популярных направлений для новогоднего отдыха в России. Лидерами стали Санкт-Петербург и Москва, куда намерены отправиться 40% и 35% опрошенных россиян соответственно, напоминает RT.

