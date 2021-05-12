Россияне назвали необходимый для счастья доход

В среднем жителям России требуется 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Самые большие запросы у москвичей. В столице людям необходимо получать 224 тысячи рублей в месяц. На втором месте Владивосток, где жителям нужен месячный доход в 200 тысяч рублей, а третью строчку занял Ростов-на-Дону — 195 тысяч. Меньше всего для счастья нужно жителям Кирова (132 тысячи рублей), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (147 тысяч рублей), пишет Газета.ру.

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Отмечается, что мужчинам требуется больше дохода, чем женщинам (192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно). Меньше всего из возрастных групп требуется молодым людям до 24 лет —130 тысяч, а гражданам от 35 до 44 лет для счастья необходимо получать 198 тысяч рублей в месяц.

Сервис SuperJob проводил исследование с 14 апреля по 10 мая. В нем поучаствовали 2.5 тысячи людей старше 18 лет из 541 населенного пункта России.

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ФОТО: flickr.com
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