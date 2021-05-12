Россияне назвали необходимый для счастья доход

В среднем жителям России требуется 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Самые большие запросы у москвичей. В столице людям необходимо получать 224 тысячи рублей в месяц. На втором месте Владивосток, где жителям нужен месячный доход в 200 тысяч рублей, а третью строчку занял Ростов-на-Дону — 195 тысяч. Меньше всего для счастья нужно жителям Кирова (132 тысячи рублей), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (147 тысяч рублей), пишет Газета.ру.