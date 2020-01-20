Россияне назвали необходимую для путешествия сумму

20 января 202014:49

Исследование, проведенное сервисом по поиску билетов Aviasales, показало, что более трети респондентов хватило бы для путешествия 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Эта часть опрошенных заявила, что хотела бы отправиться с этой суммой в Японию, Великобританию, Португалию, США и в Турцию по системе all inclusive.

Также выяснилось, что 31% готовы отправиться в путешествие мечты только за миллион, он мечтают посетить Байкал и Сочи. Встречались также респонденты, которые потратили бы миллион на кругосветное путешествие или отправились бы на Северный полюс на ледоколе.

Кроме того, 19% участников опроса подчеркнули, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей. За эту сумму можно, к примеру, отправится в тур на музыкальные фестивали в Европе, поехать на море в Сочи или шопинг в Италию.

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Ранее НСН писала, что туристы рассказали о том, за что им пришлось переплачивать в путешествиях. Данные были собраны на основе опроса 17 тысяч пользователей сервиса Aviasales.

На первом месте оказались дорогие авиабилеты, которые половине опрошенных из-за опоздания в аэропорт или на стыковочный рейс пришлось приобретать на следующие рейсы.

Авиапассажиры посчитали неоправданно завышенной стоимость еды и напитков в аэропорту, в том числе в установленных автоматах. Эта претензия заняла второе место.

Еще 17 процентов пользователей пожаловались на существенные расходы на транспорт, в первую, на такси за границей.


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ФОТО: pixabay.com
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