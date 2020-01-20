Россияне назвали необходимую для путешествия сумму

Исследование, проведенное сервисом по поиску билетов Aviasales, показало, что более трети респондентов хватило бы для путешествия 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Эта часть опрошенных заявила, что хотела бы отправиться с этой суммой в Японию, Великобританию, Португалию, США и в Турцию по системе all inclusive.

Также выяснилось, что 31% готовы отправиться в путешествие мечты только за миллион, он мечтают посетить Байкал и Сочи. Встречались также респонденты, которые потратили бы миллион на кругосветное путешествие или отправились бы на Северный полюс на ледоколе.

Кроме того, 19% участников опроса подчеркнули, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей. За эту сумму можно, к примеру, отправится в тур на музыкальные фестивали в Европе, поехать на море в Сочи или шопинг в Италию.