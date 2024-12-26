Россияне назвали необходимое количество денег «на черный день»

Издание ссылается на результаты опроса, в котором приняли участие более 14 тысяч человек старше 16 лет из всех регионов РФ.

Вторым по популярности ответом на вопрос о размере финансовой подушки безопасности стала сумма от 500 тысяч до миллиона рублей - так заявили 19% респондентов.

Ещё 15% опрошенных заявили, что «на чёрный день» необходимо иметь до полумиллиона рублей, 11% россиян указали, что им хватит «заначки» в 300 тысяч рублей. И только 4% респондентов назвали сумму до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что подушка безопасности есть только у 32% участников опроса.

Ранее 65% россиян, принявших участие в соответствующем опросе, заявили что успех для них заключается не в деньгах, а в семейном счастье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

