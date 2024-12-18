Опрос показал, что более 60% россиян не рассчитывают на 13-ю зарплату в этом году

Большинство опрошенных россиян (67%) не рассчитывают получить 13-ю зарплату или другие дополнительные выплаты перед Новым годом. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».

Согласно данным, среди тех, кто принял участие в опросе, только 9% твердо уверены, что получат 13-ю зарплату. Еще 14% выразили надежду на выплату, однако признались, что пока это не утверждено. При этом 4% респондентов отметили, что их ожидают бонусы, но они будут меньше, чем в прошлые годы.