Опрос показал, что более 60% россиян не рассчитывают на 13-ю зарплату в этом году

Большинство опрошенных россиян (67%) не рассчитывают получить 13-ю зарплату или другие дополнительные выплаты перед Новым годом. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».

Согласно данным, среди тех, кто принял участие в опросе, только 9% твердо уверены, что получат 13-ю зарплату. Еще 14% выразили надежду на выплату, однако признались, что пока это не утверждено. При этом 4% респондентов отметили, что их ожидают бонусы, но они будут меньше, чем в прошлые годы.

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Среди опрошенных россиян, ожидающих 13-ю зарплату, большинство – сотрудники крупных компаний и госорганизаций. Чаще всего это жители городов-миллионников в возрасте от 30 до 45 лет. Вместе с тем те, кто надеются, но не уверены в выплатах, отметили, что компания пока не сообщила о дополнительных начислениях, однако в прошлые годы была такая практика.

В опросе приняли участие пять тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее кадровый специалист агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин рассказал, что обязательство работодателя выплачивать 13-ю зарплату должно быть зафиксировано в трудовом договоре или других внутренних актах. В некоторых случаях компании разрабатывают дополнительные соглашения, где подробно прописаны условия премирования, включая результаты работы, выполнение плана или стаж, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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