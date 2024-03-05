Россияне назвали Набиуллину, Матвиенко и Канделаки самыми влиятельными женщинами
Самой влиятельной женщиной России жители страны назвали главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, следует из результатов опроса, проведенного NEWS.ru.
Отмечается, что 30% опрошенных считают Набиуллину самой влиятельной в России женщиной. На втором месте расположилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую самой влиятельной женщиной считают 22% участников опроса.
Тройку лидеров закрыла директор ТНТ Тина Канделаки, которую самой влиятельной женщиной в стране назвали 14% россиян.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах России на сегодняшний день числятся больше 37,5 тысячи женщин-военнослужащих, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские беспилотники снова атаковали Белгородскую область
- Умер народный архитектор России Гнедовский
- Минобороны ФРГ намерено вернуть службу по призыву
- Психолог Деулин заявил о необходимости ввести налог на отсутствие детей
- Россияне назвали Набиуллину, Матвиенко и Канделаки самыми влиятельными женщинами
- Физрук в Петербурге выбил зубы младшекласснику
- Шойгу: В ВС РФ числятся больше 37,5 тысячи женщин-военнослужащих
- СМИ: В России намерены сделать долгосрочные депозиты более выгодными
- Флорист оценила в 1,5 тысяч бюджетный букет к предстоящему 8 Марта
- Профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня до 36 часов в неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru