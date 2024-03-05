Россияне назвали Набиуллину, Матвиенко и Канделаки самыми влиятельными женщинами

Отмечается, что 30% опрошенных считают Набиуллину самой влиятельной в России женщиной. На втором месте расположилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую самой влиятельной женщиной считают 22% участников опроса.

Тройку лидеров закрыла директор ТНТ Тина Канделаки, которую самой влиятельной женщиной в стране назвали 14% россиян.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах России на сегодняшний день числятся больше 37,5 тысячи женщин-военнослужащих, напоминает RT.

