Россияне назвали Набиуллину, Матвиенко и Канделаки самыми влиятельными женщинами

Самой влиятельной женщиной России жители страны назвали главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, следует из результатов опроса, проведенного NEWS.ru.

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Отмечается, что 30% опрошенных считают Набиуллину самой влиятельной в России женщиной. На втором месте расположилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую самой влиятельной женщиной считают 22% участников опроса.

Тройку лидеров закрыла директор ТНТ Тина Канделаки, которую самой влиятельной женщиной в стране назвали 14% россиян.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах России на сегодняшний день числятся больше 37,5 тысячи женщин-военнослужащих, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Тина КанделакиВалентина МатвиенкоЭльвира НабиуллинаРоссиянеЖенщины

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