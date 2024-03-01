Адвокат Айвар: Давление на женщину в вопросе отказа от аборта незаконно

Любое давление на женщину в вопросе аборта незаконно, заявила заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России», Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

«В законе «Об охране здоровья граждан» в статье 56 говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос материнства. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии добровольного информированного согласия. На сегодняшний день законодательство у нас регулирует так, как оно регулирует. И вмешательство в волеизъявление женщины – это определенное психологическое насилие. Сегодня ее убедили в том, что это плохо, что нужно оставить ребенка, что это будет счастье. Она оставила его, а дальше, когда она вступает в жизнь с этим ребенком, у нее нет ни «социалки», ни материальной поддержки, ни бабушек, ни мужчины рядом, который является отцом этого ребенка – она проклянет всех этих врачей, священников и всех тех, кто получил пять тысяч рублей за то, что она родила этого ребенка», - рассказала она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН выразил мнение, что священники точно смогут отговорить женщину от аборта. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

