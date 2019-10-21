Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц из фильма «17 мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Об этом говорят результаты совместного опроса, проведенного ВЦИОМ и Центром политической конъюнктуры (ЦПК). В его рамках нашим соотечественникам предложили назвать лучших кандидатов в президенты среди киногероев. В ходе исследования также выяснилось, что политическим лидером вполне может стать Данила Багров из «Брата», Мария Швецова из «Тайн следствия» и Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит».

Социологи подчеркнули, что жители нашей страны выбрали этих героев, поскольку они, по мнению россиян, обладают самым важными для политического лидера качествами. Это честность, образованность, близость к народу, хорошие организаторские способности и осведомленность о состоянии дел в стране.