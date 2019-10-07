Российский фильм «Дылда» вошел в лонг-лист премии «Оскар»
Картина российского режиссёра Кантемира Балагова "Дылда" попала в лонг-лист кинопремии "Оскар". Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что за попадание в шорт-лист в номинации «Международный художественный фильм» «Дылда» будет конкурировать с еще 92 странами. В шорт-лист войдут только 10 картин.
В киноакадемии отметили, что впервые заявки на участие в этой номинации поступили от Ганы, Нигерии и Узбекистана.
Действие «Дылды» разворачивается в послевоенном Ленинграде. История двух вернувшихся с фронта девушек, которые пытаются заново выстроить свою жизнь после ужасов военного времени, уже завоевала несколько крупных наград на 72-м Каннском кинофестивале, в их числе приз за лучшую режиссуру.
Фильм является второй работой Балагова. Дебютом автора стала картина "Теснота" 2017 года.
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