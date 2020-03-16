Россияне назвали критерии идеальной работы
Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив – всё это, по мнению россиян, является главными критериями работы мечты. Об этом говорят данные опроса, проведенного «Работа.ру». Кроме того, по в ходе исследования выяснилось, что же 52 процента опрошенных видят важными и удобное расположение офиса и близость места работы к дому. Далее идут комфортные условия, опытный руководитель, наличие соцпакета и нематериальных бонусов, а также гибкий график. При этом, наименее важными для работы мечты факторами респонденты считают возможность полностью или частично работать удалённо (15%), а также известность и надёжность компании, пишет RT.
Между тем, более 40% опрошенных в Москве молодых людей заявили, что готовы к тому, чтобы открыть собственный бизнес. Такие данные приводят в пресс-службе аппарата мэра и правительства города, пишет Москва 24.
Кстати, в конце января НСН писала, что россияне хотят зарабатывать 92 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют средние данные по стране, предоставленные сервисом «Работа.ру». Практически каждый четвёртый (26%) из 6,7 тысячи опрошенных желает зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, зарплата меньше 30 тысяч рублей удовлетворила бы только 4% опрошенных.
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