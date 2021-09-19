Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска
19 сентября 202111:37
Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска. Жители страны считают идеальным отдых продолжительностью от четырех недель и более. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, передает Газета.ru.
Опрос проводился в сентябре этого года во всех округах России. В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить отпуск работающим с COVID-19 медикам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru