Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска. Жители страны считают идеальным отдых продолжительностью от четырех недель и более. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, передает Газета.ru.

Опрос проводился в сентябре этого года во всех округах России. В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить отпуск работающим с COVID-19 медикам.







