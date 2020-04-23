Россияне назвали главные признаки хорошей экологии
Главный показатель хорошей экологической обстановки — это чистый воздух. Так считает чуть более половины (51%) россиян. Об этом говорят данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Чаще других такой ответ выбирали жители российских городов-миллионников, а также респонденты старше 45 лет, подчеркивает RT.
При этом, 19% опрошенных уверены в том, что главное — чистая вода. 17% заявили о чистоте окружающей среды, в частности на улицах городов, а 10% участников опроса назвали главным показателем хорошей экологической обстановки отсутствие мусорных свалок. А для 6% респондентов им является возможность приобретать натуральные и качественные продукты.
Ранее НСН сообщала, что Киев снова оказался в пятерке городов с самым грязным воздухом в мире. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сайта IQAir, отслеживающего качество воздуха в крупнейших городах. Портал сообщает, что по состоянию на утро вторника Киев находится на четвертом месте по загрязнению воздуха в мире.
Индекс загрязненности воздуха в столице Украины составляет 150 при норме до 50. Также сообщается, что первую строчку рейтинг городов с самым грязным воздухом занял Чиангмай (Таиланд), на втором месте расположился Эль-Кувейт в Кувейте, замыкает тройку лидеров вьетнамский Ханой.
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