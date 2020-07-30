У россиян на МКС появился собственный интернет

Россия обеспечила космонавтов на МКС отдельным интернетом, избавив их от необходимости использовать канал связи США. Об этом заявили в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Там отметили, что космонавты получили возможность полноценной двусторонней связи с Землей, что увеличивает возможности коммуникации.

За один виток МКС (92 минуты) связь устанавливается два раза примерно по полчаса. В скором времени к двум действующим спутникам связи планируется добавить третий – это обеспечит практически бесперебойную связь – за исключением технических пауз.

Напомним, ранее космонавты на МКС могли пользоваться собственной связью только пролетая над территорией России, а остальное время пользовались американским каналом.