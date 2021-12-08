Россияне назвали Гагарина главным героем времен СССР

Главным героем времен СССР россияне считают космонавта Юрия Гагарина, антигероем — первого советского президента Михаила Горбачева. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проведенное совместно с ВЦИОМ исследование в рамках проекта «30 лет без СССР».

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Россияне назвали первого человека в космосе абсолютным героем советских времен, об этом заявили 41% респондентов. Опросная служба выяснила, что граждане считают Гагарина эмоционально близким знаковым символом эпохи.

Вторым среди героев советской эпохи стал полководец Георгий Жуков (22% голосов), третьим — лидер СССР Иосиф Сталин (20%).

При этом главным антигероем респонденты считают Михаила Горбачева, об этом заявили 20% опрошенных. Россияне называли Горбачева слабым лидером, отмечает РИА ФАН. По 11% граждан заявили об антипатии к Сталину, бывшему лидеру СССР Никите Хрущеву и главе НКВД Лаврентию Берии.

Кроме того, среди антигероев СССР россияне упомянули экс-президента Бориса Ельцина (9%) и советского лидера Леонида Брежнева (5%).

Отмечается, что 40% опрошенных не назвали ни одного антигероя эпохи.

Опрос проводился 24 ноября методом телефонного интервью, участие в нем приняли 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет.

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ТЕГИ:Юрий ГагаринВЦИОМОпросСССР
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