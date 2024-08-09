Россияне назвали эмпатичность главным качеством начальника
Главным качеством начальника является его эмпатичность. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявили 73,1% россиян, которые приняли участие в соответствующем опросе.
Издание ссылается на исследование проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», согласно которому второе место в списке занял профессионализм руководителя. ТОП-3 замкнуло умение ставить задачи и распределять обязанности.
Также в список главных качеств начальника попали готовность обеспечивать сотрудникам кадровый лифт и материально мотивировать коллектив, его максимальную вовлечённость в работу, вежливость и отказ от материальных наказаний сотрудников.
Ранее аналитики кадровой компании UTEAM выяснили, что 56% россиян готовы сменить свое нынешнее место работы из-за токсичности начальства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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