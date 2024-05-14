Опрос: Всего 7% россиян не испытывают стресса на работе

При этом больше половины (56%) россиян заявили о готовности сменить свое нынешнее место работы из-за токсичности начальства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Результаты исследования показали, что женщины (75%) чаще мужчин (67%) увольняются с работы, где сталкиваются с токсичным отношением. Больше половины участников опроса рассказали, что негативная обстановка отрицательно влияет на их продуктивность, передает «Радиоточка НСН».

