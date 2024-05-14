Опрос: Всего 7% россиян не испытывают стресса на работе
Всего 7% россиян не испытывают стресса на работе, следует из опроса SuperJob.
Так, 15% опрошенных признались, что испытывают стресс из-за отношения руководства, 9% пожаловались на непрофессионализм команды, а 8% - на высокие нагрузки. Еще 7% устали от постоянных сплетен коллег, а 6% переживают из-за низкой зарплаты.
При этом больше половины (56%) россиян заявили о готовности сменить свое нынешнее место работы из-за токсичности начальства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.
Результаты исследования показали, что женщины (75%) чаще мужчин (67%) увольняются с работы, где сталкиваются с токсичным отношением. Больше половины участников опроса рассказали, что негативная обстановка отрицательно влияет на их продуктивность, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отказавший ХК «Сибирь» Гатиятулин возглавил казанский «АК Барс»
- Lamborghini выпустила виниловый проигрыватель и пластинки
- Мосгорсуд оставил под стражей экс-директора «Росатома» Сахарова
- Беглов: В Петербурге отменят плату за государственные детсады
- Опрос: Всего 7% россиян не испытывают стресса на работе
- Беглов предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в Петербурге
- Лейбл Rocket Records разорвал контракт со сбежавшим из РФ рэпером Vacio
- В Финляндии планируют изымать квартиры россиян с долгами за ЖКУ
- Дети Марадоны потребовали снять его «Золотой мяч» с аукциона в Париже
- СМИ: Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили цементом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru