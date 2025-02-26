Россияне назвали достойной пенсию в размере 50 тысяч рублей в месяц

Москвичи и петербуржцы считают приемлемой пенсию в размере 52400 и 51700 рублей соответственно.

С 1 января 2025 года в России увеличили выплаты пенсионерам на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Однако позже российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать пенсии.

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщал, что с февраля 2025 года средняя страховая пенсия по старости в стране увеличится почти до 25 тысяч рублей. При этом с января средняя страховая пенсия по старости выросла до 24 тысяч 59 рублей, передает «Радиоточка НСН».

