Россияне назвали «достойной» пенсию в 45 300 рублей
Россияне назвали размер «достойной пенсии», среднестатистический гражданин хотел бы получать 45 300 рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.
Размер желаемой пенсии стал на 5% выше по сравнению с итогами прошлогоднего исследования, отмечает Газета.ру.
Респонденты с доходом более 80 тысяч рублей назвали достойной пенсионную выплату в размере 49 400 рублей, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей хотели бы получать на пенсии 38 100 рублей.
При этом, согласно итогам исследования, самые высокие ожидания — у респондентов из Москвы (50 000 рублей) и Санкт-Петербурга (47 900 рублей), самые низкие — в Воронеже (40 200 рублей) и Ижевске (40 300 рублей).
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