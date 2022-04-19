Россияне назвали «достойной» пенсию в 45 300 рублей

Размер желаемой пенсии стал на 5% выше по сравнению с итогами прошлогоднего исследования, отмечает Газета.ру.

Респонденты с доходом более 80 тысяч рублей назвали достойной пенсионную выплату в размере 49 400 рублей, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей хотели бы получать на пенсии 38 100 рублей.

При этом, согласно итогам исследования, самые высокие ожидания — у респондентов из Москвы (50 000 рублей) и Санкт-Петербурга (47 900 рублей), самые низкие — в Воронеже (40 200 рублей) и Ижевске (40 300 рублей).

