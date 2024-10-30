Россияне назвали бесящие из слова поддержки

Отмечается, что 30% указавших на эту формулировку подчеркнули, что он вызывает чувство тревоги, а 32% рассказали, что эти слова обесценивают их проблемы.

Также в список раздражающих попала фраза «соберись», при этом чаще всего она вызывает раздражение у женщин, чем у мужчин. Вспомнившие её респонденты заявили, что она вызывает у них внутренний протест (48%).

Ещё одна фраза, которая бесит россиян - «не переживай». Услышав её готовы разозлится 24% женщин и 16% мужчин. Они отметили, что они воспринимают её как нежелание прислушиваться к их переживаниям.

Большее число положительных отзывов набрала фраза «я тебя понимаю».

Ранее сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что около 45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».