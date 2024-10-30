Россияне назвали бесящие из слова поддержки
Фраза «всё будет хорошо» в качестве поддержки раздражает россиян больше прочих. Так заявили 60% граждан. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Профи» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что 30% указавших на эту формулировку подчеркнули, что он вызывает чувство тревоги, а 32% рассказали, что эти слова обесценивают их проблемы.
Также в список раздражающих попала фраза «соберись», при этом чаще всего она вызывает раздражение у женщин, чем у мужчин. Вспомнившие её респонденты заявили, что она вызывает у них внутренний протест (48%).
Ещё одна фраза, которая бесит россиян - «не переживай». Услышав её готовы разозлится 24% женщин и 16% мужчин. Они отметили, что они воспринимают её как нежелание прислушиваться к их переживаниям.
Большее число положительных отзывов набрала фраза «я тебя понимаю».
Ранее сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что около 45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru