Исследование показало, что 17% россиян употребляют алкоголь в рабочее время
Около 17% россиян употребляют алкоголь в рабочее время, следует из результатов исследования «Битрикс24».
Иногда работники делают это тайно, но чаще всего поводом становится день рождения: так ответили 62%. При этом еще 6,6% россиян признались, что отмечают подписание важных договоров именно алкогольными напитками, передает «Газета.Ru».
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что некурящие сотрудники более продуктивны с точки зрения производства. По его словам, для некурящих сотрудников должны быть механизмы поддержки и стимуляции.
Среднестатистический офисный работник тратит до двух часов в день на перерывы, включая перекуры, беседы с коллегами и проверку социальных сетей, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». Он отметил, что небольшие перерывы могут позитивно влиять на продуктивность, после короткого отдыха многие сотрудники возвращаются к работе с обновленной энергией и концентрацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru