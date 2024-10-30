Исследование показало, что 17% россиян употребляют алкоголь в рабочее время

Около 17% россиян употребляют алкоголь в рабочее время, следует из результатов исследования «Битрикс24».

Иногда работники делают это тайно, но чаще всего поводом становится день рождения: так ответили 62%. При этом еще 6,6% россиян признались, что отмечают подписание важных договоров именно алкогольными напитками, передает «Газета.Ru».

Опрос: 45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что некурящие сотрудники более продуктивны с точки зрения производства. По его словам, для некурящих сотрудников должны быть механизмы поддержки и стимуляции.

Среднестатистический офисный работник тратит до двух часов в день на перерывы, включая перекуры, беседы с коллегами и проверку социальных сетей, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». Он отметил, что небольшие перерывы могут позитивно влиять на продуктивность, после короткого отдыха многие сотрудники возвращаются к работе с обновленной энергией и концентрацией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры