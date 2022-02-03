Россияне начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии

Выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам началась 3 февраля. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

Пенсии россиян увеличатся с 1 февраля

Как отметили в организации, вместе с выплатами за февраль пенсионеры получат доплату за январь с учетом индексации пенсии с 5,9% до 8,6%, пишет RT.

«Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно», — уточнили в отделении.

По данным ПФР, средний размер пенсий теперь составит 18 984 рубля, увеличение выплат затронет 30,8 млн россиян.

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