Россияне начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
Выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам началась 3 февраля. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.
Как отметили в организации, вместе с выплатами за февраль пенсионеры получат доплату за январь с учетом индексации пенсии с 5,9% до 8,6%, пишет RT.
«Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно», — уточнили в отделении.
По данным ПФР, средний размер пенсий теперь составит 18 984 рубля, увеличение выплат затронет 30,8 млн россиян.
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