Россияне начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии

Как отметили в организации, вместе с выплатами за февраль пенсионеры получат доплату за январь с учетом индексации пенсии с 5,9% до 8,6%, пишет RT.

«Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно», — уточнили в отделении.

По данным ПФР, средний размер пенсий теперь составит 18 984 рубля, увеличение выплат затронет 30,8 млн россиян.

