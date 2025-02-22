Россияне начали получать фейковые СМС о восстановлении карт Visa и Mastercard

При этом в своих сообщениях злоумышленники размещают ссылку на фейковую страницу, имитирующую сайт банка, с запросом на ввод регистрационных данных, чтобы получить доступ к личной информации и банковским счетам.

Как подчеркнули в Роскачестве, на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет.

Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о возвращении в Россию международных платежных систем преждевременно. ЦБ также ничего не знает о переговорах по снятию санкции с России и разморозке резервов, напоминает «Радиоточка НСН».

