Россияне начали получать фейковые СМС о восстановлении карт Visa и Mastercard
Мошенники рассылают россиянам фейковые СМС о восстановлении карт Visa и Mastercard, сообщает Роскачество.
При этом в своих сообщениях злоумышленники размещают ссылку на фейковую страницу, имитирующую сайт банка, с запросом на ввод регистрационных данных, чтобы получить доступ к личной информации и банковским счетам.
Как подчеркнули в Роскачестве, на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет.
Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о возвращении в Россию международных платежных систем преждевременно. ЦБ также ничего не знает о переговорах по снятию санкции с России и разморозке резервов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru