Россияне начали оснащать китайские автомобили спутниковыми охранными системами

По его словам, за первое полугодие 2023 года количество китайских авто, страхующийся со «спутником», выросло в пять раз. Иванов отметил, что россияне заинтересованы в сохранности и максимальной безопасности своего автомобиля.

Между тем, количество угонов китайских авто за 6 месяцев этого года не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ возобновил 31 июля работу завода в Тольятти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

