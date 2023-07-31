Россияне начали оснащать китайские автомобили спутниковыми охранными системами

Российские автомобилисты стали чаще оснащать китайские автомобили спутниковыми охранными системами, заявил в беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

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По его словам, за первое полугодие 2023 года количество китайских авто, страхующийся со «спутником», выросло в пять раз. Иванов отметил, что россияне заинтересованы в сохранности и максимальной безопасности своего автомобиля.

Между тем, количество угонов китайских авто за 6 месяцев этого года не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ возобновил 31 июля работу завода в Тольятти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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