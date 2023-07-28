Ford отзывает в США почти 900 тысяч автомобилей

Американская компания Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов F-150 - у автомобилей могут внезапно срабатывать тормоза. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Контакт с картеру заднего моста может привести к повреждению жгута проводов, что приводит к неожиданному срабатыванию электрического стояночного моста», - говорится в сообщении местного регулятора, на сообщение которого ссылается агентство.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал модели японских автомобилей, которые перестанут поставляться в Россию после запрета на ввоз в страну автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости
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