Россияне наблюдали северное сияние

Природное явление вызвано магнитной бурей, о которой ранее предупреждали ученые. На солнце продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.

Полярное сияние могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областей, Пермского края, Хакасии и Якутии.

Ранее на Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

