Россияне наблюдали северное сияние
В России жители десяти регионов опубликовали в соцсетях снимки северного сияния, которое они наблюдали в ночь на 5 августа, сообщает «Лента.ру».
Природное явление вызвано магнитной бурей, о которой ранее предупреждали ученые. На солнце продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.
Полярное сияние могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областей, Пермского края, Хакасии и Якутии.
Ранее на Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru