Россияне наблюдали северное сияние

В России жители десяти регионов опубликовали в соцсетях снимки северного сияния, которое они наблюдали в ночь на 5 августа, сообщает «Лента.ру».

Жители Центральной России из-за магнитной бури смогли увидеть северное сияние

Природное явление вызвано магнитной бурей, о которой ранее предупреждали ученые. На солнце продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.

Полярное сияние могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областей, Пермского края, Хакасии и Якутии.

Ранее на Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Романов
ТЕГИ:СолнцеМагнитная Буря

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