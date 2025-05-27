Россияне на 15% реже стали посещать фитнес-клубы
С начала 2025 года россияне на 15% снизили посещение спортивных и фитнес-клубов, подсчитали аналитики «Почта Банка».
Средний чек посещения фитнес-клубов вырос почти на 10% и достиг 1646 рублей, отмечает «Газета.Ru».
Отмечается, что объем трат россиян на спортивные залы уменьшился на 5%. В банке такую тенденцию объясняют сменой потребительских предпочтений россиян.
Помимо всего прочего, россияне стали меньше тратить на спортивную экипировку - траты сократились на 33%, а объем транзакций - на 35%.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселёва заявила, что летний спад посещаемости фитнес-клубов, о котором всегда говорилось в индустрии, теперь не так заметен, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru