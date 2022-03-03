Россияне могут получить кредитные каникулы до конца сентября
В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года, сообщает РИА Новости.
Это связано с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Документ устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора не подлежит применению.
Также отмечается, что кабмин РФ сможет продлить период действия кредитных каникул после 30 сентября.
Основные положения документа связаны с содействием занятости населения России, обеспечением наличия лекарств и медицинских изделий,
Законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран внесен в Госдуму
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