Россияне могут получить кредитные каникулы до конца сентября

Это связано с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Документ устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора не подлежит применению.

Также отмечается, что кабмин РФ сможет продлить период действия кредитных каникул после 30 сентября.

Основные положения документа связаны с содействием занятости населения России, обеспечением наличия лекарств и медицинских изделий,

Законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран внесен в Госдуму

