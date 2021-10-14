Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует создать в стране институт региональных операторов по управлению жильем, из-за чего россияне могут лишиться права выбирать управляющую компанию (УК). Об этом пишут «Известия».

Ведомство разработало проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года, предполагающей проведение ряда мероприятий по улучшению управления жилищным фондом. Минстрой в том числе предлагает внедрить единые стандарты обслуживания, внести изменения в государственный жилищный надзор и лицензирование управления домами, усовершенствовать ценообразование в управлении жильем и содержании общего имущества.

Кроме того, проект предусматривает развитие моделей управления жильем, в том числе «региональных операторов по управлению жильем, гарантирующих возмещение ущерба при нарушениях, которые повлекли аварийность».

Предполагается, что региональные операторы будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур, отмечает RT.

По словам председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, операторам будут отчисляться средства, добавленные к плате жильцов за содержание дома. Организации будут накапливать начисленные деньги и распределять в случае необходимости, отмечает РИА ФАН.

Проект Минстроя пока проходит стадию общественных обсуждений, которые должны завершиться 31 октября.

