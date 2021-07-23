Россияне массово захотели попасть в одну закрытую страну

Жители нашей страны массово проявили интерес к одной закрытой европейской стране, сообщается на сайте онлайн-сервиса по бронированию билетов Aviasales. Так туристы повально пожелали улететь в Португалию. С 19 июля специалисты сервиса отметили высокий спрос на авиабилеты в республику. Их число выросло на 138 процентов.

Также особый интерес вызвали полеты в Северную Македонию. На этой неделе искать билеты по данному направлению стали на 106 процентов чаще, чем на прошлой.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал о беспечности отдыхающих на курортах в Крыму. Он находится в Гурзуфе, где туристы ежедневно сдают ПЦР-тесты, однако они практически не носят масок в городе.