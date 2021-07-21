«Русская беспечность». Никас Сафронов рассказал об антиковидных мерах в Крыму

В «Артеке» ежедневно сдают ПЦР-тесты, однако туристы в городе практически не носят масок, рассказал НСН художник Никас Сафронов.

Российский художник, академик Российской академии художеств Никас Сафронов, находящийся сейчас в Международном детском центре «Артек» в Крыму, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как соблюдаются в регионе меры по борьбе с COVID-19.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил досрочное закрытие туристического сезона в регионе. По его словам, это придется сделать, если ситуация с коронавирусом перевалит через катастрофическую отметку, однако пока такой необходимости нет.

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«Да, я еще здесь, в «Артеке», это Гурзуф. У нас каждый день берут ПЦР-тесты, поскольку мы работаем с детьми. Мы ходим на мастер-классы и у нас все предусмотрено. Если тест не показывает, положительный он или отрицательный, человека отвозят в Севастополь и еще раз проверяют. Если отрицательный – дают еще два дня для проверки. Так что у нас все строго. Я сам привит, фотографируюсь, даю мастер-классы, все спокойно. А вообще народу на пляже достаточно много, в городе тоже, люди живут обычной жизнью, я не видел особенно много масок. Люди до последнего момента уверены, что именно с ними этого не случится. Кто-то болеет бессимптомно, кто-то с осложнениями,. Пока их не коснется опасность, это невозможно предупредить. Люди беспечные, все-таки здесь море, пляж. А как быть на юге – ходить в маске к морю и снимать ее там? Это надо быть жителем Северной Кореи. Здесь все зависит от тебя: хочешь заболеть – заболеваешь, хочешь заразить – заражаешь. Это русская ментальность», - рассказал Сафронов.

Художник, уже не первый раз отдыхающий в Крыму, также отметил, что туристов там стало чуть меньше, чем обычно.

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«Особенно ничего не изменилось. Рынки работают, но, может быть, меньше продуктов. Была страшная жара и все поехали на юг, на море, где хотя бы можно искупаться. Все рванули в Турцию и Египет, и здесь в этом году меньше туристов, чем в прошлом году, но достаточно много», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Гурзуфе открылся Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Никас Сафронов и ряд известных актеров приняли участие в торжественном открытии фестиваля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Никас СафроновКоронавирусКрым
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