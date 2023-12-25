Стоимость килограмма красной икры в России за год снизилась на 3%

По данным экспертов, средняя стоимость килограмма красной икры по стране составила 6105 рублей. При этом в Москве и Московской области продукция, напротив, подорожала на четыре процента. Приобрести ее в столичных магазинах можно в среднем за 7115 рублей за килограмм.

На фоне снижения цен число закупок в сегменте выросло на 26 процентов. Также на 23 процента увеличилось и число точек продажи по стране.

Ранее основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько в беседе с НСН рассказал о том, что качественная икра сегодня не может стоить меньше шести тысяч за килограмм, напоминает «Радиоточка НСН».

