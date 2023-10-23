Россияне чаще всего покупают под влиянием рекламы продукты и косметику

Также в список самых популярных приобретений вошли косметика, парфюмерия и средства по уходу (5%). Ещё 4% респондентов заявили, что под влиянием рекламы покупают бытовую, аудио- и видеотехнику, одежду и обувь.

Реклама сладостей и лекарств заставила сделать соответствующие приобретения 2% россиян. Также в список покупок, которые совершаются после просмотра или прослушивания рекламных роликов попали товары для детей, безалкогольные напитки, бытовая химия, обучающие курсы, игры, книги, кухонные принадлежности, товары для домашних животных, спортинвентарь, мебель, канцтовары и автозапчасти.

Ранее группа депутатов Госдумы предложила законопроект об обязательном выделении на социальную рекламу не менее 20% годового объема транслируемой рекламы в прайм-тайме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

