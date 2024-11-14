«Щекочут нервы»: Названы города, где чаще читают ужасы

На втором месте по числу любителей пощекотать себе нервы темным осенним вечером расположился Нижний Новгород. Замыкает тройку Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ставрополь, Краснодар, Хабаровск, Саратов, Рязань и Воронеж.

В топ-5 городов России с наибольшим количеством авторов, пишущих в жанре хоррора, вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск.

Ранее аналитический центр Университета «Синергия» провёл опрос и выяснил, что больше половины россиян не желают читать созданные нейросетями книги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

