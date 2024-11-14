«Щекочут нервы»: Названы города, где чаще читают ужасы
Москва возглавила топ городов, жители которых чаще всего читают книги в жанре ужасы, говорится в исследовании литературной платформы для независимых авторов и читателей «Литнет».
На втором месте по числу любителей пощекотать себе нервы темным осенним вечером расположился Нижний Новгород. Замыкает тройку Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ставрополь, Краснодар, Хабаровск, Саратов, Рязань и Воронеж.
В топ-5 городов России с наибольшим количеством авторов, пишущих в жанре хоррора, вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск.
Ранее аналитический центр Университета «Синергия» провёл опрос и выяснил, что больше половины россиян не желают читать созданные нейросетями книги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru