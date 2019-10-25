Россияне будут сами копить на пенсию

Заморозку накопительной части пенсий вновь продлили. А что с ней делать в дальнейшем, должен решить финальный проект реформы накопительной пенсии. В ближайшее время он будет размещен для публичного обсуждения, - сообщает РБК. Работа над ним в Минфине и Центробанке велась почти три года. Новая пенсионная накопительная система именуется «гарантированный пенсионный продукт» вместо изначально предложенного «индивидуального пенсионного капитала». Этот последний предполагал автоматическое отчисление взносов на будущие пенсии работающими гражданами. Однако этот вариант не был поддержан президентом и заменен теперь на полностью добровольный порядок участия в системе накоплений.

Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год – до 2022 – приняла в первом чтении Госдума. Эта мера, призванная обеспечить пенсии нынешним пенсионерам, действует с 2014 года. Власти готовят население к самостоятельному обеспечению на старости лет, - отметил в эфире НСН финансовый эксперт Антон Шабанов.

«Пенсионная система в России, на мой взгляд, разворачивается к общемировому тренду – если хочешь достойную пенсию, то основную ее часть ты должен сам себе накопить, а государственная часть будет маленькой. Заметно, что все реформы, которые проводятся, постепенно подталкивают, намекают, ведут нас именно к этому. То есть о пенсии нужно будет подумать заранее и самому».

Что касается гарантированного пенсионного продукта, анонсированного финансовыми властями, то, по мнению главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, которым он поделился в эфире НСН, в предлагаемом варианте решены практически все принципиальные вопросы.

«Самое главное – принцип добровольности. В предполагаемом варианте это присутствует, и это уже правильно. И принцип мотивации вложений на долгосрочную основу тоже прописан. Работодателю даётся возможность получать преференции по налогам. И, естественно, самый главный вопрос – вопрос сохранности выплат и условий пользования этими деньгами. Что тоже прописано достаточно, на мой взгляд, правильно. Это возможность воспользоваться в досрочных компонентах, вопросы наследования, а также вопросы штатного использования после тридцатилетнего трудового стажа. Осталось решить самый главный вопрос о том, чтобы доходы наших граждан позволяли часть откладывать на будущее».

Вот с этим последним нюансом пока что-то не ладится. Как на днях стало известно от Росстата, почти половине россиян едва хватает только на еду и одежду. Куда уж тут на старость откладывать.

